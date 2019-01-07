İçişleri: Trafik kazaları azaldı

İçişleri Bakanlığı, karayollarında alınan önemlere değindi ve 2018’in son 2 ayında ölümlü trafik kazalarının sayısının yüzde 26,7 azaldığı öğrenildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle;

Geçen yıl, trafikte araç sayısının artmasına rağmen alınan tedbirler sayesinde; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayıları azaldı. Buna göre, 2018’in son iki ayında ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10.5 azaldı. Trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 30, yaralı sayısında ise yüzde 11.6’lık düşüş görüldü. 2018 Kasım Aralık ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısındaki azalış ise yüzde 28 oldu.

2018 yılının son iki ayında trafikteki araç sayısında, bir önceki yılın Kasım ve Aralık ayına göre yüzde 2.9’luk bir artış yaşandı. Karayollarındaki araç sayısı artmasına rağmen alınan trafik önlemleri sayesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı azaldı. 2018’in Kasım ve Aralık aylarında, 2017’nin Kasım ve Aralık aylarına göre; ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10.5 azalırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 azaldı.

GEÇEN YIL KASIM AYINDA ARAÇ SAYISI YÜZDE 3.2 ARTTI

Ayrıca, 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının Kasım ayına göre trafikteki araç sayısı yüzde 3.2’lik bir artış görüldü. Trafikteki bu artışa rağmen, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 29,4, olay yerinde hayatını kaybeden sayısında yüzde 27,6, yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 7,6, yaralı sayısında ise yüzde 10,1 azalış sağlandı.

2018 ARALIK AYINDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI SAYISINDA YÜZDE 23 AZALDI

2018 yılının Aralık ayında trafikteki araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarken; ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 23, olay yerinde hayatını kaybeden sayısında yüzde 32.6, yaralanmalı trafik kazası sayısında yüzde 13.6, yaralı sayısında ise yüzde 13.1 azaldı.

2018 KASIM – ARALIK AYINDA 100 BİN ARACA DÜŞEN ÖLÜMLÜ KAZA SAYISI YÜZDE 28 AZALDI

Geçen yıl Kasım ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31.6 düşerken, ölü sayısı ise yüzde 30 azaldı. 2018 Aralık ayında ise 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 25.3, ölü sayısında yüzde 34.5 düşüş görüldü.

100 bin araca düşen ölümlü trafik kazalarında, 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarını 2017’yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında, ölümlü kaza sayısı yüzde 28, ölü sayısı yüzde 32 azaldı.

TRT