İçişleri’nden açıklama: 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Gabar Dağı Güleşli bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak’ın Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteğinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.