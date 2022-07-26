İçişleri’nden ‘boğulma’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı, son dönem artan boğulma vakalarına karşı harekete geçerek valiliklere genelge gönderdi.

bu yılın başından itibaren 244 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Artan kayıplar, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Valilikleri uyaran bakanlık önlemlerin üst düzeye çıkarılması talimatı verdi.

Bakanlıkça 81 ile gönderilen uyarı genelgesine göre; sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet gibi yüzülebilir yerler belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Duyuru her yıl mart ayının sonuna kadar yapılacak.

GÜVENLİ ALAN DIŞINDA İZİN YOK

Bu alanların dışında kalan yerlerde suya girilmesine izin verilmeyecek.

Yüzme alanları maksimum 200 metreye kadar olacak. Bu alanlara, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi engellenecek.

Çeken akıntının olduğu yerlere uyarı levhaları asılacak. Baraj, gölet, sel kapanı, gibi yerler insan geçişinin engellenmesi için tellerle kapıtılacak.

BELEDİYE PERSONELİNE KURTARMA EĞİTİMİ VERİLECEK

Sahillerde görev yapan kolluk ve belediye personeline kurtarma eğitimi verilecek. Yüzme alanlarındaki yoğunluğa ve risk durumuna Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan belgeli cankurtaran görevlendirilecek.

Denize girilen yerlerde her türlü su ürünleri avcılığı yasaklanacak.