İçişleri’nden ‘İBB’ye terör soruşturması’ açıklaması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan terör soruşturması hakkında açıklama yayınladı.

İçişleri Bakanlığı, İBB’ye başlatılan terör soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İBB’ye yapılan soruşturması kapsamında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı bin 668 kişinin tespit edildiğini ve 484 kişinin güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu” öne sürerek, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri BAkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftiş başlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı.

İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı.

Sorumlular hakkında 09/12/2022’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu