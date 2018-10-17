İçişleri’nden Kaşıkçı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kaybolan Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu’nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

CEMAL KAŞIKÇI’NIN KAYBOLMASI: Buna 2 Ekim olayı diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren mesele değil. Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar başka ülke toprağı. Büyükelçilikte olması, uluslararası açısından ve Türkiye açısından tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bu tip benzer olay çok rastlanan bir olay değil. İlk ihbarın geldiği dakikadan itibaren Türkiye iki şeyi çok iyi bir bir meziyetle sergiledi. Biri hukukun gereği, diğeri soğukkanlılık. Uluslararası sözleşmelere riayet etti ve açık adımlar attı. İşbirliğini, hem uluslararasında hem de bahsedilen ülke ile sabırlı davrandı ve tüm dünya ile paylaştı. Burada bir hukuk süreci söz konusu. Burada ilk oluşum anından itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı ve savcılık soruşturması ve diğer adımların takibiyle devam etti. Konsolosluğa da girildi. Rezidansla ilgili savcılığın kararı var. İlgili ülke bu onayı verince bu adımlar atılacak. Bu hukuki bir süreçtir. Bir kabul var ama adımda ortak mutabakat bekleniyor. Sabırla hep birlikte sürecin sonunu bekleyelim.

HÜRRİYET