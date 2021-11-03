İçişleri’nden terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayında kırsal alanda 12 bin 161, şehirlerde ise 1390 operasyon yapıldığını belirterek, “Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 15 terör eylemi de engellenmiştir” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ekim ayında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, ekim ayında kırsal alanda 2’si büyük, 39’u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161 operasyon yapıldığını belirterek, “Şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik 1390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bu teröristlerin 71’i PKK/KCK, 27’si DEAŞ mensubudur. Bunlardan 1’inin mavi, 1’inin turuncu, 3’ünün gri kategoride olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Ekim ayında terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 621 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 492’sinin tutuklandığını ifade eden Çataklı, “Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde ekim ayında; 80 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 105 silah, 24 adet mayın ve el yapılı patlayıcı, 153 adet el bombası, 383 kilogram patlayıcı madde, 9 bin 580 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Tüm bunların yanı sıra, yapılan bu çalışmalar neticesinde 2021 yılı ekim ayında toplam 15 terör eylemi de engellenmiştir” diye konuştu.

Tamamlanan ilkbahar-yaz operasyonlarını müteakip 1 Ekim 2021-15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 270 barınma alanına yönelik olarak 8 bin 162 operasyon planlandığını söyleyen Çataklı, “Şu ana kadar yüzde 22’si, yani 1805 operasyon güvenlik birimlerimizce icra edilmiştir. Ayrıca Şehit Eren Bülbül’ün anısına başlatılan Eren Operasyonları da halen 15 ayrı bölgede devam etmektedir” ifadelerini kullandı.