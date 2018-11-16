İçişleri’nden trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya sitelerinde yer alan trafik cezalarıyla ilgili iddialara açıklık getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yer alan kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenilirliğini zedelemeyi amaçlayan ‘trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı’ şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.”

TRT