İçişleri’nden Ümit Özdağ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay girişinde konvoyu durdurulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili açıklama yaptı. Çataklı, “İki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay’a girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu. Valiliğin kentteki etkinlikleri 1 hafta süreyle iptal etmesiyle girişine izin verilmediği bildirilen Özdağ, “Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz” açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan da Hatay’daki gerilimle ilgili açıklama geldi. Çataklı, “Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir.” ifadelerini kullandı.