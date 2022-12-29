İçişleri’nden yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşı gecesi kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıklaştırılacak.

30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023’te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak.

Yılbaşı öncesi önlem ve denetimler artırılıyor.

İçişleri Bakanlığı, 30 Aralık ile 1 Ocak arasında 490 binden fazla personellin görev başında olacağını açıkladı.

”Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre, 30 Aralık’ta başlayıp 1 Ocak’ta sona erecek tedbirler kapsamında 81 bin 219 ekipte 490 bin 435 personel görev yapacak.

Tedbirler özellikle yoğun kalabalıkların oluşması beklenen şehir merkezleri, turistik yerler, alışveriş merkezleri gibi noktalarda yoğunlaşacak.

Genelgede ekonomik, stratejik ya da sembolik önemi olan tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacağı da vurgulandı.

Kaçak alkole karşı önlemlerin artırılacağın belirtildi. Yılbaşı gece yarısı sonrasında trafikte alkol denetiminin yoğunlaştırılması da istendi.