İçişleri’nden yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı, pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’ndan “Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak” açıklaması yapıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama…

Pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi okul ve çevrelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde 1.054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak.