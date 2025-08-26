Haberler

İçki İçen Sürücü Uçuruma Düştü

Adıyaman’da alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü çevresinde alkollü olduğu belirlenen Emir Anıl L. (18), 27 BIR 77 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti ve motosiklet uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaza sonrası Emir Anıl L., oldukça yüksek bir mesafeden dere yatağına düştü. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Sürücü, sağlık ekiplerince uzun bir süre taşınarak karayoluna ulaştırıldı. Burada bir ambulansa alınan Emir Anıl L., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

