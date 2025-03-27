İçköyspor Başkanı Sahte İmza Skandalını İddia Etti

İDDİALAR ÜZERİNE KONUŞTU

İçköyspor’un Başkanı İbrahim Ölçer, Bilecik ASKF’nın sahte imzalar kullanarak kendilerini 2. Amatör Lig’e düşürdüğünü savurdu. Ölçer, olayla ilgili olarak savcılığa başvuracağını belirtti. İçköyspor, Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu’nda Gülübespor ile eşit puana sahip olarak 2. Amatör Lig’e düştü. Bu durum, Başkan Ölçer’in tepkisini çekti.

SAVCILIĞA İŞLEM YAPILACAK

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ölçer, Türkiye Futbol Federasyonu’na seslenerek, “Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden İçköyspor Kulübü tablodaki üstünlüğüne rağmen, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, hiçbir karar almadan bizi 2. Amatör Lig’e düşürmeye çalışıyorlar” dedi. Ayrıca, “Hani hakem raporu, hani kurul toplantı kararı, hani tertip kurul kararı. Bugün sahte imzalarla karar almışlar ve İçköyspor’u kümeye düşürüyorlar” ifadelerini kullandı.

HAKKININ GASP EDİLDİĞİ İDDİASI

Ölçer, konunun peşini bırakmayacağını vurgulayarak, “Gerekirse CİMER’e, Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapacağım. Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, benim hakkımı gasp ederek beni kümeye düşürmeye çalışıyor. Ayıptır, günahtır, bu vebali kim ödeyecek?” şeklinde konuştu. Başkan Ölçer, hiçbir karar alınmadan nasıl küme düşürüldükleri konusunda şaşkınlığını dile getirdi.