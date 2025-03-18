İcra İle Karşılaşan Mağdurlar Bir Araya Geldi

SATIŞ FİRMASINDAN MAĞDURLARA KAMPANYA İLE SORUN DOĞDU

Bolu’da bir satış firması, dar gelirli ailelere yardım amacıyla duyurduğu 36 ay taksitli motosiklet kampanyasıyla birçok kişiyi mağdur etti. İhsaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren firma, sosyal medyada bu kampanyayı duyurarak vatandaşların motosiklet ve ev eşyası gibi ürünleri 3 ay sonra ödemeli şeklinde almasına olanak sağladı. Ancak, bunun için satış firması tarafından sadece tek bir senet imzalanması istendi. Müşteriler, firma tarafından verilen taksit kartlarıyla ödemelerini yaptı; ancak dekont ya da fatura verilmedi. Belirli sebeplerden ötürü ödemelerinde gecikme yaşayan bazı vatandaşlar, icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

MAĞDURLAR BİR ARAYA GELDİ

Sosyal medya üzerinden mağdur olduğunu belirten Sabri Karadeniz’in paylaşımından sonra, 10 kişi bir araya gelerek sıkıntılarını dile getirdi. Mağdurlar, firma ile iletişime geçerek yaşadıkları sorunları bildirdiklerini, ancak firma tarafından anlayış gösterilmesine rağmen sonrasında icra süreçlerinin başladığını aktardı. Ödeme gecikmeleri nedeniyle, motosikletlerinin taksitli fiyatı olan 100 bin liralık borçları icra sonrasında 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulunmayı planlıyor.

AÇIKLAMALAR VE TALEPLER

Sabri Karadeniz, “Burada toplanmamızın amacı yaşadığımız mağduriyeti dile getirmek” diyerek durumu özetledi. 36 ay taksitle motosiklet aldıklarını belirten Karadeniz, “Motosikletin peşin fiyatına yaklaşık yarısı kadar faiz ile 190 bin liralık senet imzaladım. Sadece 3 taksiti ödedim, ama sağlık sorunları nedeniyle gecikmem oldu,” şeklinde konuştu. Ayrıca, icra kağıdının iki gün sonra ellerine ulaştığını da sözlerine ekledi.

FAİZ VE ÖDEME SORUNLARI

190 bin liralık borç için 500 bin lira talep edildiğini anlatan Karadeniz, “Yüzde 49,7 faiz oranıyla icraya verildim. Bunun yanı sıra, firma ile iletişim kurmaya çalıştığımda farklı şekillerde yönlendirme aldım,” şeklinde ifade etti. Ayrıca, borçların taksitlerinin ana senet tutarından düşmesini ve adaletli bir şekilde sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

DİĞER MAĞDURLAR DA VAR

Mağdur olan diğer vatandaşlardan Rafet Gökmenoğlu, “Otomatik ödeme talimatıyla borcum her ay ödeniyordu, fakat bir ay ödemem aksayınca icraya verildim,” dedi. Sisakt kartı yerine otoriter bir sistem talep eden Gökmenoğlu, icra durumuyla ilgili yasal süreçlerin devam ettiğini aktardı. Fatih Ersoy ise, ödemelerini İBAN üzerinden yaparken herhangi bir açıklama yazmamalarının istendiğini belirterek, durumlarını daha fazla duyurmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.