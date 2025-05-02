İdaho’da Minibüsle Pikap Çarpıştı

KAZA AYDINLATILDI

ABD’nin Idaho eyaletinde, Yellowstone Ulusal Parkı civarında bir tur minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, kazanın perşembe akşamı saat 19.15 sıralarında meydana geldiğini duyurdu. Olay, Yellowstone Ulusal Parkı’na yakın bir kara yolunda gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Açıklamalara göre, 14 yolcunun bulunduğu minibüs ile yalnızca bir kişinin yer aldığı pikap aracı çarpıştı. Çarpışmanın ardından pikap sürücüsü ve minibüsteki 6 kişinin olay anında hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri, yaşları veya uyrukları hakkında henüz bilgi verilmedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kaza sonrası bölgedeki kara yolu, yaklaşık 7 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının konum nedeniyle zorlayıcı olduğu vurgulandı. Kazanın nedenine dair soruşturma ise devam ediyor.