Haberler

İdaho’da Minibüsle Pikap Çarpıştı

KAZA AYDINLATILDI

ABD’nin Idaho eyaletinde, Yellowstone Ulusal Parkı civarında bir tur minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Idaho Eyalet Polisi, kazanın perşembe akşamı saat 19.15 sıralarında meydana geldiğini duyurdu. Olay, Yellowstone Ulusal Parkı’na yakın bir kara yolunda gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Açıklamalara göre, 14 yolcunun bulunduğu minibüs ile yalnızca bir kişinin yer aldığı pikap aracı çarpıştı. Çarpışmanın ardından pikap sürücüsü ve minibüsteki 6 kişinin olay anında hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri, yaşları veya uyrukları hakkında henüz bilgi verilmedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kaza sonrası bölgedeki kara yolu, yaklaşık 7 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının konum nedeniyle zorlayıcı olduğu vurgulandı. Kazanın nedenine dair soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TCMB, Yabancı Para Mevduatlar İçin Düzenleme

Merkez Bankası, Türk lirasının kullanımını teşvik etmek için yeni önlemler açıkladı. Yabancı para mevduatlarına karşılık oranları yükseltildi ve TL mevduat hedefleri belirlendi.
Haberler

(ANKARA) – CHP, Konya’ya Miting İçin Geliyor

CHP Lideri Özgür Özel, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bugün saat 14.00'te gerçekleşecek mitinge katılım çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.