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İdam Cezası Alan A.S’nin Cezası İnfaz Edildi

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İDAM CEZASI HEMEDAN’DA İNFAZ EDİLDİ

İran’ın Hemedan eyaletinde 200’den fazla kadına taciz ve tecavüz suçlamasıyla idama mahkum edilen A.S’nin cezası gerçekleştirildi. Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, A.S’nin idam cezasının infazı sabah saatlerinde Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı’nda halka açık bir alanda yapıldı.

SAVCILIK TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Toplu şikayetler doğrultusunda Hemedan Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma 9 ay önce başladı. İncelemeler sonucunda A.S, 200’den fazla kadına yönelik taciz ve tecavüz suçlarından mahkum olarak idama gönderildi. Alınan karar, Yargıtay tarafından da onaylanmıştı.

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