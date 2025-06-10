İDDEF, 47 Ülkede 80 Bin 18 Hisse

KURBAN ORGANİZASYONU BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da 47 ülkede 80 bin 18 hisse kurban kesimi gerçekleştirerek 3 milyon 130 bin kişiye et ikram ediyor. Federasyon, “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla düzenlediği yurtdışı vacip kurban organizasyonunda, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi pek çok ülkeye ulaşarak ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırıyor.

BİLGİLENDİRME VE HİZMETLER

Hayırseverlerin bağışlarını kesim videolarıyla kaydeden federasyon, önceden belirlenen yoksul ailelere ikramda bulunuyor. Kesim ve dağıtım işlemleri tamamlandıktan sonra bağışçılara bilgilendirme mesajları göndererek kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiğini bildirmeyi sağlıyor. İDDEF ekipleri, ayrıca kurban çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettikleri ülkelerdeki köyler, medreseler ve yetimhanelerde de bulunarak çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker hediye ediyor.

GAZZE’YE YARDIM DAĞITIMI

İslami usul ve kaidelere uygun şekilde kesim yaparak dağıtımları ilk elden gerçekleştiren İDDEF, Gazze’ye kesimlerini tamamladığı 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbanlıktan elde edilen 800 gramlık toplam 264 bin 600 konserve et ulaştıracak. Bu organizasyon, özellikle yardıma ihtiyaç duyan bölgelerde bayramın mutluluğunu yaşatmayı hedefliyor.