İDDEF, Kurban İçin Yardımda Bulundu

KURBAN KESİMİ VE DAĞITIMI

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 47 ülkede toplamda 80 bin 18 hisse kurban kesmiş ve 3 milyon 130 bin insana et ikram etmiş. Federasyondan yapılan açıklamada, “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla düzenlenen yurt dışı vacip kurban organizasyonunda kurbanlar, Gazze başta olmak üzere Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Burkina Faso, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde kesilip dağıtılmış.

HAYIRSEVERLERİN EMANETLERİ

Federasyon, hayırseverlerin emanetlerini kesim videolarıyla kayıt altına alarak, önceden belirlenen yoksul ailelere et ikramında bulunmuş. Kesim ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağışçılara bilgilendirme mesajları göndererek kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenmelerini sağlamış.

DESTEK ZİYARETLERİ

İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları çerçevesinde gittiği ülkelerde köyler, medreseler ve yetimhanelere ziyaretlerde bulunmuş. Bu ziyaretlerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker hediye ederek bayram sevincini paylaşmış. İslami usul ve kaidelere uygun şekilde kesimlerin yapıldığı organizasyonda, Gazze’ye 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbanlıktan hazırlanan 800 gramlık 264 bin 600 konserve et ulaştırılacak.