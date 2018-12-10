İddia ihalesi iptal edildi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddia ihalesi ile ilgili açıklama yaptı ve yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine ‘Rekabetin sağlanamadığı’ gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan değerlendirmede, 27 Kasım tarihinde düzenlenen İddaa ihalesi, bir firmanın teklif vermesi üzerine, “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesiyle iptal edildi.

Spor toto Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “25/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de ve Kamu İhale Bülteninde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir” denildi.

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