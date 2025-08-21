“Iddialar Yalanlandı, Cumhurbaskani Açıklama Yaptı.”

AÇIKLAMADAN GÖRÜLEN YANLIŞ ANLAMALAR

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde “Cumhur Reyonu” kurulmasına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Bir gazetede ‘Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak ‘süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak’ şeklinde servis edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamu politikalarını ifade etmediği vurgulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan manipülatif paylaşımlar ile kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamaların dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

ÖNERİ DEĞERLENDİRMESİ

“Cumhur Reyonu” ifadesinin, bir devlet politikasını değil, bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade ettiği aktarıldı. Bu önerinin, resmi kurumlar tarafından benimsenmediği ya da hayata geçirilmesi amacıyla herhangi bir karar alınmadığı ifade edildi. Ancak ana muhalefet partisi temsilcilerinin, gazetede yer alan bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmi bir proje gibi sunarak siyasi değerlendirmeler yapmaları, maksatlı bir tutum olarak değerlendiriliyor. “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklinde çıkan açıklamaların, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı ve toplumda kutuplaşma hedeflediği belirtildi.

DEZENFORMASYONA KARŞI DOĞRU BİLGİ

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir projenin bulunmadığı aktarıldı. Bir köşe yazısında yer alan önerinin, devlet politikasıymış gibi sunulmasının, siyasi polemik üretmeye, kamuoyunu yanıltmaya ve dezenformasyona zemin hazırlamaya yaradığı kaydedildi. Resmi kurumların, vatandaşlara hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği belirtilerek, vatandaşların doğru bilgiye sadece resmi açıklamalarla ulaşmasının önemine vurgu yapıldı.