İddianame: CHP İstanbul Seçiminde 10 İsim Hapis İstemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son kurultayında “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddialarıyla başlattığı soruşturmayı tamamlayarak bir iddianame düzenledi. Bu kapsamda, İnan Güney, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat dahil olmak üzere 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ÇELİK’İN İFADE VERME SÜRECİ

Soruşturma sürecinde verilen talimat doğrultusunda Özgür Çelik, geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrasında, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine dair beyanları sonucunda ifadesinin alındığını belirtti. Söz konusu kişiye oy vermesi için menfaat teklif edildiği iddiasıyla 10 kişinin ifadesinin alındığını aktaran Çelik, tutuklu kişinin beyanlarında birçok çelişki bulunduğunu savundu.

DEVAM EDEN İDDİALAR VE TARTIŞMA

Kongrede yarıştığı Cemal Canpolat’ın listesinde delege adayı olduğunu iddia eden kişinin, aslında 18’inci sırada yönetici adayı olduğunu belirten Çelik, şunları ifade etti: “Madem kendisine bana oy vermesi için menfaat teklif edilmiş, o da girmiş rakip listenin yönetici listesi adayı olmuş.” Çelik, kongrede rekabet içinde olduğu rakibinin daha önce il başkanlığı yaptığını ve kendisinin daha genç, dinamik bir temsilci olduğunu vurguladı. Delegelerden destek istediğini ve bu süreçte FaceTime kullanmadığını belirtti.

ÇELİK’İ DESTEKLEME TEKLİFİ

Dava kapsamında ifadesine başvurulan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, Çelik’ten destek istemesiyle ilgili yaptığı görüşmeyi aktardı. Gümüş, Çelik’in kendisine, “Bak biz hemşehrimiz. Senin beni desteklemen lazım.” şeklinde ifadelerde bulunduğunu ve kendilerine kişi başı 100 bin TL önerildiğini bahsetti. Gümüş, iki kişi olarak toplamda 750 bin TL talep ettiklerini ve bu görüşmeyi sesli olarak kaydettiklerini ifade etti.

ÇELİK’İN SAVUNMASI VE CEVAPLARI

Çelik, Gümüş’ün ifadelerini yalan ve iftira olarak nitelendirdi. Kongreyi kaybeden taraf olduğuna dikkat çekerek, “Kongreyi kaybetmiş listede yer alan bir ismin ifadeleriyle İstanbul İl Kongresinin sakatlanması amaçlanmaktadır.” dedi. Diğer yandan, dosyada yer alan bir ses kaydıyla ilgili yorum yapmadığını ve söz konusu kişileri tanımadığını ifade etti.

Bu gelişmeler, CHP içindeki iç mücadelenin yanı sıra, siyasi ortamda tartışmalara yol açmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor.