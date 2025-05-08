İddianamede Sanıklar Hakkında Hapis Talebi

DAVADA MÜTALAA AÇIKLANDI

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi’nin ölümüyle ilgili davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Olay Gecesi Neler Oldu?

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ve Sabri Çelebi’nin yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Mütalaada, sanıkların ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılması istendi. Taraflar, mahkemeden mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, taraflara savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede Sabri Çelebi ‘maktul’, sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı ise ‘şüpheli’ olarak tanımlandı. Hazırlanan iddianamede, Çelebi’nin bir gece kulübü önünde, bulunduğu araçta iki kişi ile birlikte bulunduğu sırada bir grup insanla sözlü tartışma yaşadığı aktarıldı.

Şüphelilerin Eylemleri

İddianamede belirtilene göre, Çelebi’nin bulunduğu araca yaklaşan şüphelilerden Görer, silahla defalarca ateş açtı. Kırmızı ise Çelebi’ye yumruk attı. Çelebi vurulduktan sonra arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü, ancak kurtarılamadı. Şüpheliler, kendilerini korumak amaçlı hareket ettiklerini, Çelebi’nin onlara sözlü sataşmalarda bulunduğunu ifade etti.

Olayın Sonuçları ve İddianamedeki Talepler

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, Çelebi’nin vücuduna 9 kurşun isabet etti. İddianamede, Görer’in ‘kasten öldürme’, ‘korku yaratacak tarzda silahla ateş etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Kırmızı’nın ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.