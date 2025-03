İddianameye Göre Hastane Dolandırıcılığı Soruşturması Açıldı

İDDİANAMEDEKİ OLAYLARIN DETAYLARI

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanılan iddianamede, Bahçelievler’deki özel hastanede bir hastaya acil müdahale sırasında işlem ve malzeme yönünden fiyat pazarlığının yapıldığına dair görüntülerin basında yer almasının ardından bir soruşturma açıldığı bildiriliyor. İddianamede, müşteki H.E’nin 13 Ocak’ta şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek hizmet binası olan Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne gittiği ve oradan Özel Aile Hastanesi’ne sevk edildiği belirtiliyor. Hastanede yoğun bakıma alındığını ifade eden H.E, kendisiyle ilgilenen doktorun anjiyo yapılması gerektiğini söylediğini ve ertesi sabah anjiyoya alındığını aktarıyor.

İŞLEM SIRASINDA HAKSIZ TALEP

Müşteki H.E, işlem sırasında kendisine 3 stent takılacağı ile ilgili yapılan konuşmada, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağına karar verildiğini belirtiyor. Koldan girmekte ücret farkı olduğunu söyleyerek kendisinden 7 bin lira talep edildiğini söyleyen H.E, bu parayı sanık H.Y.’nin istediğini ve ardından stent fiyatları hakkında bilgilendirildiğini ifade ediyor. Devletin karşıladığı stentlerin kullanılmasını istediğinde doktor O.P’nin 2 tane stent takılacağını söylediğini ekliyor. İşlemler sonrasında yoğun bakımda kaldığını belirten H.E, 15 Ocak’ta muhasebe birimine gidip kendisinden haksız yere ödeme alındığını bildirdiğini aktarıyor.

SANIKLARIN SAVUNMALARI VE HUKUKİ İŞLEM

İddianamede, müşteki H.E’nin aleyhine zor şartlar altında haksız ücret talep eden sanık H.Y.’den, 3 yerine 2 stent takan doktor O.P.’ye ve ilk gittiği hastaneden sevk eden sağlık personeline de şikayette bulunduğu bilgisi yer alıyor. Sanık H.Y., hastanede muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara uygulanacak tedaviyi detaylıca anlatma görevinde olduğunu savunuyor. Olay günü müştekiye daha önceden bilgi verdiğini öne süren H.Y., anjiyo işlemi esnasında stent sayısına doktorun karar verdiğini ifade ediyor.

İddianamede, hem stent takan doktor O.P. hem de müştekiyi sevk eden sağlık personeli hakkında farklı soruşturma usulü öngörüldüğünden evrakların ayrıldığı ve ayrı soruşturmalarla devam ettiği belirtiliyor. Müştekinin tüm tedavi evraklarının incelendiği ve acil olarak sevk edildiği kaydediliyor. Ayrıca, hangi durumlarda hastalardan ilave ücret alınamayacağına dair Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne durumun sorulduğu, gelen cevabi yazıda da “Yatarak tedavileri devam eden hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedellerine bağlı olarak herhangi bir ilave ücret alınması kurumumuz mevzuatına aykırıdır.” deniliyor.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İddianamede, müştekiden anjiyo işlemi için alınan 7 bin liralık ilave ücretin mevzuata aykırı olduğu vurgulanıyor. Müştekinin yoğun bakımda zorlu şartlar altında iradesinin zayıf olduğu belirtilerek, sanığın iletişime geçerek ücret farkını talep etmesinin dolandırıcılık eylemi olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili hukuki yaptırımların gündeme geleceği belirtiliyor.