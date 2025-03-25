İdefix Boykotu Gündemde Mi? İşte Detaylar

Son günlerde sosyal medya platformlarında “İdefix boykot ediliyor mu?” sorusu sıkça gündeme geldi. Kullanıcılar, X (Twitter), Instagram ve Facebook gibi mecralarda platformla ilgili pek çok paylaşım yaparken, bu durum geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor. Özellikle kitap severler ve dijital alışveriş kullanıcıları, bu gelişmeleri yakından izliyor. Peki, İdefix gerçekten boykot ediliyor? İdefix neden boykot ediliyor? İşte, marka hakkında ortaya çıkan iddialar ve boykotun arkasındaki gelişmeler.

BOYKOT ÇAĞRILARININ NEDENİ

Boykot çağrıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Mart 2025 tarihinde Saraçhane’de yaptığı konuşmaya dayanıyor. Özel, bazı medya kuruluşlarının ve bu kuruluşlarla ilişkili markaların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yeterince yer vermediğini savunarak, tüketim gücüyle bu firmalara tepki gösterilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

İdefix, 2018 yılında Turkuvaz Medya Grubu tarafından satın alındı. Bu grup, Sabah gazetesi ve ATV gibi medya kuruluşlarını da içinde barındırıyor. Söz konusu medya organlarının İmamoğlu sürecine taraflı yaklaşımda bulunduğu iddiaları nedeniyle onlarla ilişkili firmalara yönelik boykot çağrıları hız kazandı ve bu kapsamda İdefix de boykot listesine dahil edildi. İdefix’ten ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.