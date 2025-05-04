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İdil’de 2,5 Ton Kaçak Et Yakalandı

ŞIRNAK’TA KAÇAK ET OPERASYONU

Şırnak’ın İdil ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2,5 ton kaçak et ele geçiriliyor. İdil Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulak köyü yolundaki kontrol noktasında şüpheli bir kamyonu durduruyor.

YASADIŞI TaşımacılıK TESPİT EDİLDİ

Yapılan aramada, kamyonun kasasında Silopi ilçesinden İdil ilçesine götürülen ancak irsaliye ve faturası bulunmayan 2,5 ton kaçak et bulunuyor. Jandarma ekipleri, bu durum üstüne 3 şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıyor.

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