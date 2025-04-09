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İdil’de Çoban Bıçaklanarak Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE DURUM

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde ortaya çıktı. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar, sahipsiz bir şekilde geri döndü. Aslan’ın olmadığı durumunun fark edilmesi üzerine köylüler, koyunların otlatıldığı alanı kontrol etmek için harekete geçti.

KAMIL ASLAN’IN BULUNMASI

Köylülerin arama çalışmaları sonucu Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış bir şekilde ve kanlar içinde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan muayenede genç çobanın, birçok bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AİLESİNİN TEPKİSİ VE SORUŞTURMA

Aslan’ın hastaneye gelen yakınları bu acı haberle fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak, resmi bir soruşturmanın başladığı bildirildi.

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