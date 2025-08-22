İdil’de Dron Kaçak Elektrik Tarama Faaliyetinde Düşürüldü

Dronun Düşürülmesi OLAYI

Şırnak’ın İdil ilçesindeki kırsal alanlarda, kaçak elektrik tarama faaliyetleri sırasında bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dicle Elektrik, İdil ilçesinde jandarma destekli dronlar ile kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik çalışmalara başladı.

Olayın Ayrıntıları

Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler sırasında, Özbek köyü kırsalında Dicle Elektrik’e ait drona bir kişi tarafından ateş açıldı. Bu ateş sonucu dron hasar görürken, jandarma ekipleri o anları yakından takip ederek saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı. Dicle Elektrik yetkilileri, duruma ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini ifade ederek, “Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır” dedi.

Denetimlerin Sürekliliği

Dicle Elektrik, il genelinde teknoloji destekli denetimleri artırmayı planlıyor. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımının tespiti için insansız hava araçlarının önemli bir rol oynadığını, bunun kamu kaynaklarının korunması ve adil enerji paylaşımı açısından kritik olduğunu belirtti. Açıklamalarda, “Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek” ifadelerine yer verildi.