İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yönelik saldırıdan bir şehit haberi daha geldi.

Saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı ve şehit oldu.

Saldırı arama-tarama faaliyetinin ardından askerleri taşıyan konvoyun Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktasına dönüşü sırasında yapıldı.

Konvoyda bulunan zırhlı araçlar güdümlü tank savar ile hedef alındı.

Saldırıda Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit oldu.

Şehitlerle ve yaralı 3 asker bölgeye sevk edilen helikopterlerle Türkiye’ye tahliye edildi.

Ağır yaralı olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı da tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde şehit oldu.

Yaralı diğer 2 askerin tedavisi sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

Akar mesajında, “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır” ifadesini kullandı.