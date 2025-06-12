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İdo, Burgaz’a Seferler Başlattı

BULGARİSTAN’A YENİ SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan’ın Burgaz şehrine yeni seferler başlattığını düzenlediği bir lansmanla açıkladı. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda davetli, aralarında gazetecilerin de bulunduğu misafirler yer aldı.

TANITIM FİLMİ GÖSTERİMİ

Sirkeci terminalinden hareket eden özel bir gemide, katılımcılara İDO’nun geçen yıl başlattığı Yunanistan’a yönelik Samos, Leros seferleri ile Midilli, Rodos, Girne ve Burgaz seferleri hakkında bilgilendirici bir tanıtım filmi sunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetliler, müzik eşliğinde boğaz turu yapmanın keyfini çıkardı.

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