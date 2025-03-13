İDO Feribotu Yalova İskelesine Çarptı

İDO FENİ BETON YALOVA İSKELESİ’NE ÇARPMA OLAYI

İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait feribotun Yalova İskelesi’ne çarpması sonucu bazı yolcular hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor. Yenikapı ile Yalova arasında sefer yapan İDO’nun Yavuz Sultan Selim Feribotu, belirsiz bir nedenle Yalova İskelesi’ne çarptı. Bu çarpma sonucunda bazı yolcular hafif yaralanırken, feribotun kendisinde ve üzerindeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

YARALI YOLCULUYA ACİL TEDAVİ

Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri hemen bölgeye ulaştı. Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Feribotun iskeleye yanaştırılmasıyla birlikte, gemide meydana gelen hasarın tespit çalışmaları hala devam ediyor.