İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İptal edilen 13 Aralık İDO seferleri şu şekilde:
11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali
11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali
15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali
15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali
20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali
20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali
BUDO SFERLERİ İPTAL Mİ?
BUDO seferlerinin iptaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 13 Aralık iptal edilen BUDO saferi olduğunda sizlerle paylaşacağız.