İDO Sirkeci-Harem Seferlerini %15 Artırdı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Sirkeci-Harem hattında artan talebi karşılamak ve yolcularına daha hızlı hizmet sunmak için sefer sayılarını %15 oranında artırdı. 2024 yılında yaklaşık 2 milyon yolcu ve 1,5 milyon aracı güvenle taşıyan İDO, 2025 yılında da İstanbul trafiğini rahatlatmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

İKİ KITAYI HIZLA BİRLEŞTİREN ULAŞIM

İstanbul’un önemli ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem, iki kıtayı birbirine bağlarken yolcularına Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk sunuyor. Trafikte uzun süre beklemek yerine, bu hattı tercih edenler sadece 15 dakikada kıta değiştirme imkânına sahip oluyor. Kış sezonunda sabah 06:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren İDO, özellikle yoğun saatlerde İstanbul trafiğine etkili bir alternatif sağlamak ve bekleme sürelerini minimuma indirmek için sefer sayılarını artırıyor. Yolcular, ekonomik ve konforlu bir seyahat yaparken şehir trafiğinden bir nebze olsun uzaklaşma fırsatı yakalıyor.

EKONOMİK ÇÖZÜMLER ARAYAN İSTANBULLULAR

Son dönemde alternatif ulaşım araçlarına yapılan zamlar, İstanbulluları daha ekonomik çözümler aramaya yönlendirirken, İDO’nun sunduğu “İDO Arabalı” uygulaması büyük ilgi görüyor. Gidiş-dönüş biletlerinde özel fiyat avantajı sunan bu uygulama, hattın cazibesini artırıyor. Hem zamandan tasarruf etmek hem de uygun fiyatlarla kıta değiştirmek isteyen yolcular, İDO’nun avantajlarından yararlanarak İstanbul trafiğinin stresinden uzaklaşıyor. Hızlı, konforlu ve ekonomik bir ulaşım seçeneği sunan İDO, İstanbul trafiğine denizden çözüm sağlamaya devam ediyor.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA 37 YIL

Sirkeci-Harem hattındaki sefer artışıyla, daha fazla yolcunun bu avantajlardan faydalanmasını sağlayan İDO, İstanbul’un ulaşım yükünü hafifletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Marmara Bölgesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak için kurulan İDO, deniz taşımacılığı alanında 37 yıldır hizmet veriyor. Dünyanın önde gelen deniz ulaştırma işletmelerinden biri olan İDO, Marmara Bölgesi’nin yanı sıra 2024 yılında Ege Bölgesi’nde tatil turizmine yönelik seferlere de başlamıştır.

BÜYÜK BİR FİLO İLE HİZMET

Marmara Bölgesi’nde Eskihisar, Topçular, Yalova, Bandırma, Bursa ve Marmara Adası seferleri bulunan İDO, bugün Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde yaklaşık 50 gemi ile hizmet veren büyük bir filo olarak ulaştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. İDO, yolcu beklentileri doğrultusunda kendini geliştiren, yenilikçi ve sürdürülebilir faaliyetleri ile hızlı, güvenli, konforlu deniz taşımacılığı hizmetleri sunmayı misyon edinmiştir. Yüksek yolcu memnuniyeti yaklaşımını benimseyen İDO, her sezon artırarak taşıdığı yolcu ve araç sayısı ile 2024 yılında Ege Adaları’na başlattığı yurt dışı rotalarıyla pazardaki ürün yelpazesini çeşitlendirmeyi hedefliyor.