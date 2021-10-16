İdo Tatlıses’ten bebek açıklaması

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in küçük oğlu İdo Tatlıses, evliliği ve bebek konusunda açıklamalara yaptı.

Şarkıcı İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Ünlü çifte, Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz ile oğulları Leon Arslan eşlik etti.

Birlikte Vadistanbul Moda Caddesi’nde alışveriş yapan ve yemek yiyip keyifli zaman geçiren Atakan Arslan-Serap Korkmaz çifti ile İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, daha sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdiler.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, “Yeni evlenen çiftlerde çocuk baskısı oluyor, siz düşünüyor musunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: Atakan çiftinin çocuğu Leon Aslan’ı evlatlık olarak almak için toplandık.

29 yaşındaki şarkıcı, “Evet, aileler baskı yapabiliyor. Biz de istiyoruz. Nasip, kısmet” açıklamasını yaptı.