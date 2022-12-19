İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 8.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 9.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO’nun internet sitesinden yaptığı duyuruda da, 06:45 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.