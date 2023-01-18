İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
Marmara’da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO’nun da, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri fırtına nedeniyle yapılamadı.
ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan