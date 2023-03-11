İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri de yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO’dan yapılan açıklamada ise; Bandırma-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma saat 12:00 seferi iptal edildiği duyuruldu.

ŞEHİR HATLARINDA DA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.