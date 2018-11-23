İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
İDO
07:50 – 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:45 – 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
07.00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08.30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 – Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 – Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 – İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
11.00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
HÜRRİYET