İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferlerini iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

İDO

07:50 – 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:45 – 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

08.30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 – Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 – Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 – Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 – İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

11.00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

HÜRRİYET

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