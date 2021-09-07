İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
-07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
-09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
-10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
İDO
-07:00 Esenköy-Bostancı
-07:00 Yenikapı-Bandırma
-07:45 Bandırma-Bostancı
-08:30 Bostancı-Avşa
-12:00 Bostancı-Bandırma
-16:00 Avşa-Bostancı
-19:00 Bandırma-Yenikapı