İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

-07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

-09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

-10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

İDO

-07:00 Esenköy-Bostancı

-07:00 Yenikapı-Bandırma

-07:45 Bandırma-Bostancı

-08:30 Bostancı-Avşa

-12:00 Bostancı-Bandırma

-16:00 Avşa-Bostancı

-19:00 Bandırma-Yenikapı