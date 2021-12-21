İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)