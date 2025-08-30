Haberler

İDOB 103. Yıl Dönümünü Kutladı

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN ANLAMLI KONSER

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda yapılan özel bir konserle kutluyor. İDOB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özel konserde “Büyük Zafer”e adanan eserler, kahramanlık ve özgürlük ruhunu sanatseverlerle buluşturuyor.

TÜRK MÜZİĞİNDEN ÖNEMLİ ESERLER

Konser, Beethoven’ın üvertürü ile başlıyor ve Türk müzik tarihinde önemli yer edinen bestecilerin marşları dinleyicilere sunuluyor. Musa Süreyya, Felix Körling, Nevit Kodallı, Turgay Erdener, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Faik Canselen, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses ve Muammer Sun’un marşları, İDOB Orkestrası ve Korosu tarafından yorumlanıyor. Orkestra şefliği Murat Kodallı, koro şefliği ise Volkan Akkoç tarafından üstlenilmiş durumda.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

