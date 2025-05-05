İDOB Çocuk Korosu “Çığır” Konseri Oldu

ÇOCUK KOROSUNDAN FEVKALEDE BİR PERFORMANS

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Çocuk Korosu, “Çığır” adlı konser ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya geldi. İDOB, konser için çocukların yaşlarına değil, üretimlerine ve sanata odaklanan bir anlayış geliştirdi. Koronun yönetimi ise şef Berrak Taş Güzeloğlu tarafından üstlenildi.

ZENGİN BİR REPERTUVAR

Sahne düzenlemesinde Alp Köksal’ın imzası bulunan konserde, “Singing All Together”, “Uela Zigi”, Yeni Zelanda halk şarkısı “Epoi tai tai” ve Nikaragua halk şarkısı “Banana” gibi birçok parça seslendirilerek dinleyicilere keyifli anlar yaşatıldı. Konserdeki şarkılara piyanoda Ela Sultan Şener eşlik etti.