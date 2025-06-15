İdrar Kaçırma Problemi Çözülebilir

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA SORUNU VE ETKİLERİ

Kadınlarda idrar kaçırma probleminin, yaş ve doğum ile birlikte arttığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, modern cerrahi yöntemlerle bu sorunun kalıcı olarak aşılabileceğini ifade ediyor. Prof. Dr. Ekin, “Kadınlar çoğu zaman bu sorunu utanarak gizliyor ya da yaşlılığın doğal sonucu olarak görüp kabulleniyor. Oysa erken müdahale ile yaşam kalitesini ciddi şekilde artırmak mümkün” diyor. Özel bir üniversite hastanesinde görev yapan uzman, yaş ve doğum süreçlerinin idrar kaçırma problemini belirginleştirdiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Ekin, kadınlarda iki ana tip idrar kaçırma görüldüğünü aktarıyor. İlk olarak stres tipi idrar kaçırma, öksürme, hapşırma ve ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda ortaya çıkıyor. İkincisi ise sıkışma tipi idrar kaçırma, burada hasta aniden gelen idrar hissiyle tuvalete yetişmeden idrarını kaçırıyor. Bu tip genellikle daha büyük hacimlerde idrar kaybı ile seyrediyor. Kadınların bu konuda doktora başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekin, “Oysa erken müdahale ile yaşam kalitesini ciddi şekilde artırmak mümkün” diyor.

İlk basamak tedaviler arasında davranışsal değişiklikler, pelvik taban kas egzersizleri, bazı fizik tedavi yöntemleri ve ilaçların etkili olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ekin, “İlerlemiş ve yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. En sık kullandığımız yöntem, idrar borusunun altına yerleştirilen askı işlemi. Bu yöntemin başarı oranı yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, idrar borusunun çevresine uygulanan hacim arttırıcı enjeksiyon tedavileri de mevcut. Kadınlarda genital organ sarkmalarıyla birlikte görülen idrar kaçırmanın, sarkmalar düzeltildiğinde büyük ölçüde ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

Son olarak, idrar kaçırma sorununun yaşam kalitesini bozan ama çözümsüz olmayan bir durum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ekin, “Cerrahi tedavilerle oldukça yüksek başarı oranları elde ediyoruz. Kadınlar bu sorunu kabullenmek yerine çözüm aramalı. Çünkü çözüm var” diyor.