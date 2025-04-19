İdrar Kaçırma Tedavi Edilebilen Sorundur

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR SORUN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, idrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. “Her yaşta görülebilmekle birlikte, özellikle orta yaş ve üzerindeki kadınlarda yaygın olarak karşımıza çıkıyor.” diyen Ural, orta yaş üzerindeki her iki kadından birinin bu sorunla mücadele ettiğini ifade ediyor.

URİNER İNKONTİNANSA DİKKAT

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Prof. Dr. Ülkü Mete Ural, kadınlarda üriner inkontinans yani idrar kaçırmanın tanımını yaparak “Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik anlamda önemli problemlere yol açıyor.” diyor. Bu rahatsızlığın sosyal yaşamı kısıtladığını, hijyen sorunlarına sebep olabildiğini ve kadınların kendine güvenini zedeleyebildiğini belirtiyor.

FARKLI İNKONTİNAS TİPLERİ MEVCUT

Prof. Dr. Ural, idrar kaçırmanın tek bir türü olmadığını vurguluyor, “İdrar kaçırma, farklı tiplerde karşımıza çıkabiliyor.” diyor. Stres tipi inkontinansın, öksürme, gülme ve egzersizlerde istemsiz idrar kaçırmayla karakterize olduğunu dile getiriyor. Sıkışma tipi inkontinans ise aniden gelen tuvalet ihtiyacıyla birlikte idrar tutamama durumu olarak tanımlanıyor. “Miks tip inkontinans ise her iki tipin bir arada görüldüğü bir tablodur.” şeklinde ekliyor.

DOĞRU TANININ ÖNEMİ

İdrar kaçırma şikayeti ile başvuran hastalarda detaylı bir değerlendirme yapılmasının önemini belirten Prof. Dr. Ural, hastanın geçmişini dikkatle almanın, kullanılan ilaçları sorgulamanın ve ek sağlık problemlerini değerlendirmenin kritik olduğunu ifade ediyor. “Açlık kan şekeri, tam idrar tahlili ve kültürü gibi tetkikler yapılmalı; fizik muayene ile anatomik yapı dikkatlice incelenmelidir.” diyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLİ

İdrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir sorun olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ural, “Tedavi kişiye özel olarak planlanmalı.” diyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet düzenlemeleri, pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizlerin yanı sıra medikal tedaviler ve cerrahi seçeneklerin de tedavi sürecinde değerlendirildiğini bildiriyor. “Ayrıca PRP ve lazer uygulamaları günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır.” ifadesini kullanıyor. Erken başvuru ve doğru değerlendirme ile birçok hastanın konforlu bir yaşam sürmeye devam edebileceğini vurguluyor.