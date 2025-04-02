İdrar Kesesinde Tümör Olan Hasta İyileşti

İDRAR KESESİNDE TESPİT EDİLEN TÜMÖR

Kahramanmaraş’ta, hafif idrar yanması şikayetiyle hastaneye giden bir bireyde, idrar kesesinde 6 santimlik tümör belirlendi. HG Hospital hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Ahmet Önat isimli hasta, yaşadığı yanma problemi nedeniyle hastaneye başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler, hastanın idrar kesesinde bir yalancı kese (divertikül) bulunduğunu ve bunun içinde 6 santimetre boyutunda bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, genellikle sigara içen kişilerde görülen bu durumun, hastanın sigara kullanmayan biri olmasıyla ilginç bir vaka olduğunu vurguladı.

AMELİYATLA HIZLA İYİLEŞTİ

HG Hospital Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül, başarılı ameliyat süreci hakkında bilgi verdi. Dr. Sünbül, “Hastamızın şikayeti çok hafifti. Ancak yapılan ultrason ve MR tetkiklerinde idrar kesesinde büyük bir divertikül ve içinde 6 santimlik bir kitle tespit ettik. Normalde bu tip vakalarda şiddetli idrar kanamaları olur, ancak hastamızda böyle bir durum yaşanmadı. Hızlıca karar alarak kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyon başarılı geçti ve şu an hastamızın durumu iyi” şeklinde konuştu.

DOKTORU UYARDI

Dr. Sünbül, bu hastalığın genellikle uzun süre sigara içen kişilerde görüldüğünü ancak hastanın hiç sigara kullanmamasının nadir bir durum olduğunu da belirtti. “Özellikle idrar yaparken yanma, pıhtılı veya ağrısız kanama gibi belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması hayati önem taşıyor” diye ekledi. Ameliyatın ardından Ahmet Önat ise, “Daha önce rahatım yoktu, şu an çok iyiyim. Doktorların başarılı ameliyatı ile sağlığıma kavuştum” dedi.