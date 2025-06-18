İdris Alan, Mehmet Tuncay Yıldırım’ı Ağırladı

İDRİS ALAN GAZİANTEP TSO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’ı odamızda ağırladı. Ziyaret, iki şehir arasında ticaretin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması üzerine görüşmeler yapıldığı bir buluşma oldu.

İKİ ŞEHİR ARASINDA TİCARETİ GÜÇLENDİRMEK

Ziyareti büyük bir memnuniyetle karşılayan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Bugün kıymetli hemşehrimiz, TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz, bölge sorumlumuz ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Tuncay Yıldırım’ı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Başkanımızla Elazığ ile Gaziantep arasında nasıl daha güçlü ticaret bağları kurabiliriz noktasında istişarelerde bulunduk.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BÖLGESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bölgenin içinden geçtiği sıkıntılara da vurgu yapan Alan, “Bölgemiz ateş çemberi. İran, İsrail arasındaki savaş, bölgemizi de illerimizi de ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu noktada nasıl bir yol haritası izleyebiliriz gibi birçok önemli konuda da istişarelerde bulunduk.” diyerek görüşmenin kapsamını açtı. Alan, ziyaretinden dolayı Yıldırım’a hem odam hem de şahsı adına teşekkür etti.

GAZİANTEP TSO BAŞKANI DA MÜFREDATTA BULUNDU

Gaziantep TSO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Elazığ ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün güzel şehrimiz Elazığ’ımızı ziyaret ettik. Elazığ TSO Başkanımız İdris Alan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Elazığ ve Gaziantep arasında yapabileceğimiz işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Elazığ’da kendilerine sağlanan hizmetler için İdris Alan’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.