İdris Naim Şahin, İYİ Parti’den aday

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yerel seçimlerde İYİ Parti’den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

Aday belirleme çalışmalarının devam ettiği İYİ Parti’de, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı da netleşti.

Daha önce CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olarak ismi gündeme getirilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti’nin adayı oldu.

Şahin daha önce, CHP ile İYİ Parti işbirliği olması halinde aday olabileceğini açıklamış ancak Ordu, işbirliği kapsamı dışında tutulmuştu.

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