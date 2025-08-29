İEF, 94. Yılda Kapılarını Açtı

İEF 94. KEZ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR

Bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” temalı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kapılarını 94. kez ziyaretçilerine açtı. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Fuarımız, ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası olacak. Yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir alan değil, aynı zamanda milyonlara ulaşan ziyaretçisi, yüzlerce katılımcısı ile ticaretin, kültürün, sanatın ve halkımızın buluşma adresi olan İEF, bu anlamda sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir şölen özelliğini taşıyor” dedi. İEF, Gündoğdu Meydanı’nda başlayan kortejle başladı ve Lozan Kapısı’nda sona erdi. İzfaş tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, 29 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Açılış töreninde Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve birçok temsilci yer aldı.

ZAFER BAYRAMI VE MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANISINA

Törende konuşan Ağar, “Milletimizin bağımsızlık yolculuğunda bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu günlerde böylesine köklü bir fuarı düzenleyerek bayramlarımıza ayrı bir heyecan katma imkanına kavuşuyoruz. Bu zaferler, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı. İzmir, bu yönüyle, her Türk evladının kalbinde ayrı bir sevgiye ve öneme sahiptir” diyerek zaferlerin önemine vurgu yaptı.

DÜNYA EKONOMİSİNDE BELİRSİZLİK DÖNEMİ

Dünya ekonomisindeki belirsizlikleri değerlendiren Ağar, “Bu tür zorlu dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkarmanın yegane yolu; ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmekten geçiyor” dedi. Ekonomi büyümesini 19 çeyrektir sürdüren Türkiye’nin, mal ihracatında tarihi bir seviyeye ulaştığını belirtti. Ayrıca, “İzmir fuarımız da bu çabalarımızın en güzel örneklerinden biri” şeklinde sözlerini tamamladı.

İZMİR’İN EKONOMİK GELİŞİMİNE DESTEK

Ağar, “Güzel İzmirimizi her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. İzmir’in gelişiminde üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, bu yıl 687 milyon TL destek sağlandığını ve 2024 yılında 24 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini kaydetti. İzmir’in tarihi ticaret ve kültürel bağlantılarına da vurgu yaptı.

İEF, YENİ İŞ BİRLİKLERİ SUNACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, Bosna-Hersek ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir platform sunduğunu belirten Ağar, “Fuarımız, her yıl 1 milyona yakın ziyaretçiyi, 500’ün üzerinde katılımcıyı ağırlıyor. Yabancı konuklarımız ve zengin etkinlikleri ile bu yılki fuarımızı büyük bir gururla kutlayacağız” ifadesini kullandı.

İEF, YENİLİKLERİ PAYLAŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın tarih boyunca dostluk, barış ve eğlence taşıdığını belirtti. Tugay, “Bugün yeni çağın fuarcılık anlayışını bilerek kendine yeni roller kimlikler kazandırmaya çalışıyor. Biz buradaki dostluğu, neşeyi, coşkuyu paylaşıyoruz” diyerek fuarın önemini vurguladı.