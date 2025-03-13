IEFT Fuarları: Yurtdışı Eğitim Fırsatları Tanıtılıyor

YURTDIŞI EĞİTİM FUARLARI BAŞLIYOR

30 ülkeden 200 üniversite, kolej, lise, dil ve yaz okulu temsilcilerinin katılım gösterdiği 45. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, 9-16 Mart tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Ankara’da gerçekleştiriliyor. Bu organizasyon, öğrencilere yurtdışında eğitim almanın yollarını açma fırsatı sunuyor. 2002 yılından beri hızla gelişerek Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli yurtdışı eğitim organizasyonu haline gelen IEFT Fuarları, her yıl binlerce öğrencinin yurtdışında eğitim almak için tercih ettiği bir adres haline geliyor. IEFT, Türk gençlerine dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunarak hayallerinin peşinden koşmalarını sağlıyor. Fuarlar sayesinde gençler, Oxford ve Harvard gibi önde gelen üniversitelerin kabul süreçlerini öğreniyor. Bunun yanı sıra, birçok üniversite, IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları’nda başarılı öğrencilere farklı seviyelerde burs imkanı sunuyor.

EĞİTİM FIRSATLARI VE BURS OLANAKLARI

Liseden yaz okuluna, üniversiteden yüksek lisansa kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunan IEFT, öğrencilere eğitimdeki son trendler hakkında bilgi edinme imkanı veriyor. Ayrıca, burs başvurusu yapmak ve kariyerlerini yurtdışında geliştirmek isteyenler bu fuarları avantajlı bir fırsat olarak değerlendiriyor. Canadore College Türkiye Temsilcisi Özgün Kızılkaya, Kanada’daki eğitim ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Kızılkaya, “Okulumuzda havacılık, sağlık, işletme, bilişim ve mühendislik gibi alanlarda 2 yıllık önlisans veya lisans programlarımız bulunuyor. Fuarlar sayesinde, Türk öğrencileriyle buluşarak okulumuzun programları, staj olanakları ve burs imkanları hakkında bilgi veriyoruz,” dedi.

İNGİLTERE’DE EĞİTİM İMKANLARI

British Education Bureau Eğitim Danışmanı Peri Nasseri, İngiltere’deki eğitim fırsatlarından bahsetti. Nasseri, “İngiltere’de yaklaşık 100 üniversitenin resmi temsilciliğini yapıyoruz. İngiltere’de lisans programları 3 yıl sürüyor ve yüksek lisans programları 1 yıl. Öğrenciler haftada 20 saat çalışma iznine sahip. Eğitimleri tamamladıktan sonra ise 2 yıl boyunca İngiltere’de iş fırsatlarını değerlendirebiliyorlar,” şeklinde açıklama yaptı. MYEDU Eğitim Danışmanlığı kurucusu Olcay Kılınçcı, fuara dair değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Öğrencilerimizin yoğun tercih ettiği ülkeler arasında İngiltere, Amerika ve Kanada gibi ülkeler bulunuyor. Biz de bu ülkelerdeki üniversitelerin resmi temsilciliğini yaparak öğrencilere hedeflerine uygun seçenekler sunuyoruz.”

EĞİTİM YOLCULUĞUNDA BİR ADIM DAHA

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı, öğrencilere yurtdışında eğitim alırken karşılaştıkları zorlukları aşmalarında yardımcı oluyor. Bu organizasyon, dünya genelindeki üniversitelerle tanışma ve eğitim fırsatlarını değerlendirme imkanı sunarak, gençlerin geleceklerine yönelik önemli bir adım atmalarını sağlıyor. Eğitime olan bu ilgi ve katılım, yurtdışında eğitim almak isteyenler için fırsatlar sunuyor.