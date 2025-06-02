İett, Kayıp Çocukları Sağ Salim Buldu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), iki kardeşi ailelerine sağ salim ulaştırdı. Başakşehir’de kaybolan 2 ve 6 yaşındaki çocuklar, İETT çalışanlarının dikkati sayesinde zarar görmeden bulundu.

KAYBOLAN ÇOCUKLARIN AİLESİNE TESLİMİ

Başakşehir’de yaşayan Ertaş ailesinin 6 yaşındaki oğlu Ali Kemal, 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf ile birlikte evden habersiz çıktı. İki çocuk, bir süre boyunca trafiği ve otobüsleri izledikten sonra 78G Başakşehir – Fenertepe hattındaki İETT otobüsüne bindi. Otobüs kaptanı Kamuran Gümüşten, yalnız kalan çocukları fark ederek durumu İETT Filo Yönetim Merkezi’ne bildirdi. Gümüşten, çocukları son durakta İETT Peron Amirliği’ne götürdü.

AİLEYE ULAŞILMASI

İETT ekipleri, burada çocukları misafir etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek ailelerine ulaşmayı sağladı. Kısa süre içinde çocukların ailesine ulaşarak, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından anneleri Güler Ertaş’a teslim edildi. Güler Ertaş, İETT İkitelli Garajı’na geldiğinde çocuklarını bulan kaptan Kamuran Gümüşten’e ve İETT yetkililerine teşekkür etti.

ÇOCUKLARA NEŞE DOLU BİR TUR

İETT yetkilileri, çocukların toplu taşımaya olan ilgisini göz önünde bulundurarak onlara garajda güncel ve nostaljik otobüslerle kısa bir tur düzenledi. Bu etkinlik çocukların yaşadıkları deneyimi daha da unutulmaz hale getirdi.