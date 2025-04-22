İETT Otobüsleri Usulsüzlük İddiaları Taşıyor

YANGIN VE KAZA İDDİALARI

Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının yeterince yapılmadığı iddia ediliyor. Bu durum, araçlarda sıkça yangın çıkmasına ve kazalara karışmalarına neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde ise Halkalı İETT Garajı’nın adeta bir otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

İstanbul’daki toplu ulaşımın önemli parçası olan İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak görev yapan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığı, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığı, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kazaların bu nedenlerle meydana geldiği ifade ediliyor.

OTOBÜS MEZARLIĞI GÖRÜNTÜLERİ

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Halkalı İETT garajında yanan otobüslerin üzerinin branda ile örtülmeye çalışıldığı dikkat çekiyor.