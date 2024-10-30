İETT Otobüsü Çarpmasıyla Kadın Hayatını Kaybetti

KAZA TAHMİNİ VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN OLAY

Kaza, Zeytinburnu Metro İstasyonu civarında Çırpıcı Yanyol Caddesi’nde saat 11.30 sularında gerçekleşti. İddialara göre, Murat Ş. yönetimindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü, trafik ışıklarında ilerlerken 80 yaşındaki Sevinç Tuna yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü, yolda yürüyen kadını göremezken, İETT otobüsü kadına çarparak aracın altında kalmasına neden oldu.

OLAYIN ARDINDAN GELEN YARDIM

Otobüs şoförü, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İETT otobüsünün şoförü, polis tarafından gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Yaşlı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı. Üst geçidi kullanan bazı vatandaşlar, olay yerindeki polis incelemelerini merakla izlerken, bazıları cep telefonlarıyla olayı kayıt altına almak istedi.